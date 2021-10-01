РИАМО - 1 окт. Благодаря устойчивому бабьему лету в Москве продолжит повышаться температура воздуха. Синоптики прогнозируют до +15 градусов на следующей неделе, что на 4 градуса выше нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

Хорошая погода сохранится благодаря тому, что столица окажется в эпицентре осеннего антициклона. До середины следующей недели в городе не ожидается дождей, вероятность осадков минимальная.

Несмотря на обширные очаги повышенного давления в Москве все еще периодически облачно.

В связи с сокращением светового дня и похолоданием изменился график работы Московского зоопарка. Теперь побывать в нем можно с 09:00 до 18:00.

Всего 4 по‑настоящему ясных дня: каким будет октябрь в Московском регионе>>