РИАМО - 1 окт. Благодаря устойчивому бабьему лету в Москве продолжит повышаться температура воздуха. Синоптики прогнозируют до +15 градусов на следующей неделе, что на 4 градуса выше нормы, сообщается на сайте «Метеовести».
Хорошая погода сохранится благодаря тому, что столица окажется в эпицентре осеннего антициклона. До середины следующей недели в городе не ожидается дождей, вероятность осадков минимальная.
Несмотря на обширные очаги повышенного давления в Москве все еще периодически облачно.
В связи с сокращением светового дня и похолоданием изменился график работы Московского зоопарка. Теперь побывать в нем можно с 09:00 до 18:00.
Всего 4 по‑настоящему ясных дня: каким будет октябрь в Московском регионе>>
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