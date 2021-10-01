РИАМО - 1 окт. Сотрудники прокуратуры инициировали проведение проверки по факту пожара, произошедшего на складе стройматериалов в поселке Мострентген новой Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Пожар произошел утром в пятницу. В результате пожара обрушилась кровля. Сейчас возгорание локализовано.

Данные о пострадавших уточняются.

В ходе прокурорской проверки будут уставлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.