РИАМО - 1 окт. Столичный транспорт начали подготавливать в эксплуатации зимой. Специалисты уже проверили системы отопления и климат-контроля 7 тыс. автобусов и более 750 электробусов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Также будет разработано зимнее расписание, чтобы горожане меньше времени проводили на остановках. В порядок приводят и сами остановочные пункты.
Еще водители проходят практику и изучают теорию для безопасной езды в зимний период.
Кроме того, проверяют уплотнители дверей, окон и люков, чтобы из них не дуло.
Также готовят снегоуборочную технику, противогололедные реагенты и песок, чтобы автобусы ехали без затруднений.
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