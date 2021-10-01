РИАМО - 1 окт. Столичный транспорт начали подготавливать в эксплуатации зимой. Специалисты уже проверили системы отопления и климат-контроля 7 тыс. автобусов и более 750 электробусов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Также будет разработано зимнее расписание, чтобы горожане меньше времени проводили на остановках. В порядок приводят и сами остановочные пункты.

Еще водители проходят практику и изучают теорию для безопасной езды в зимний период.

Кроме того, проверяют уплотнители дверей, окон и люков, чтобы из них не дуло.

Также готовят снегоуборочную технику, противогололедные реагенты и песок, чтобы автобусы ехали без затруднений.