РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Жителям городского округа Люберцы, оплатившим услуги ЖКХ через банк «Платина» и его платежных агентов, в офисах МособлЕИРЦ помогут написать заявление в адрес управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

17 сентября Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Платина». В этой связи МособлЕИРЦ сообщил о том, что в расчетный центр до настоящего времени не поступили денежные средства за оплаты, произведенные с 14 сентября через платежного агента банка «Платина» ООО «ЕСГП-МО» (Королев, Люберцы, Ивантеевка, Орехово-Зуево, Мытищи, Пушкино, Реутов), и с 15 сентября – оплаты, произведенные в банках, использующих платежную систему коммерческого банка «Платина».

Оплаты будут зачтены на лицевых счетах плательщиков после поступления денежных средств на расчетный счет МособлЕИРЦ от банка «Платина» либо при поручении конечных получателей платежей (управляющих и ресурсоснабжающих организаций) об учете этих платежей.

МособлЕИРЦ окажет содействие тем жителям, у кого в квитанции за сентябрь отразился долг при том, что оплата была произведена одним из перечисленных способов. Жителю необходимо обратиться в офис МособлЕИРЦ с чеком об оплате и написать заявление в адрес управляющей/ресурсоснабжающей компании.

Менеджеры клиентских офисов помогут составить и оформить документ. Принятые заявления будут направлены в УК и РСО для принятия ими решения об учете произведенных оплат.