РИАМО - 1 окт. Ежики и белки, обитающие в подмосковных лесах, в октябре проводят активную подготовку к зиме, сообщила РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

«У белок сейчас в самом разгаре заготовительный период, ведь запасы сами себя не сделают. В конце октября подбор «квартир» к зиме начнут ежи, они будут искать свое убежище», - сказала Казимир.

Также в регионе начался массовый отлет перелетных птиц на юг, однако основной пик миграции наступит чуть позже.

«А вот заяц к зиме не готовится. Его главная задача сейчас - быть таким хитрым и шустрым, чтобы самому не стать добычей», - заключила Казимир.

В подмосковных лесах также встречаются медведи. Так, в сентябре в Можайском городском округе хищник напал на человека. Грибнику удалось спастись, однако он лишился ноги.