РИАМО - 1 окт. Строительство нового детского сада в микрорайоне 10А подмосковного Реутова начнется до конца текущего года, получено соответствующее разрешение на начало работ, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«Получили разрешение на строительство детского сада в микрорайоне 10А, к работам приступим уже в этом году. Здесь будут спортивный и музыкальный залы, буфетные для старших групп. Общая площадь садика – порядка 3,7 тыс. кв. м», – сказал Каторов.

Он уточнил, что работы по строительству детского сада предусмотрены государственной программой Московской области. Здание дошкольного учреждения вместимостью 250 человек рассчитано на 12 дошкольных групп, в том числе 4 ясельных. На первом этаже здания расположатся ясельные группы, оборудованные колясочными, помещениями для хранения игрушек, игровыми и отдельными выходами на прогулочные площадки.

«Обустроим и прилегающую территорию – разместим спортивные площадки, игровые оборудуем теневыми навесами. Отдельное внимание – детям с ограниченными возможностями здоровья. Сделаем все, чтобы им было удобно и комфортно», – подчеркнул глава Реутова.