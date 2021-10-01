РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Подольска во исполнение распоряжения ГК «Ростех» «Об усилении мер, направленных на обеспечение выполнения обязательных требований промышленной безопасности» провели плановый мониторинг опасных производственных объектов, сообщает пресс-служба института.

Нарушений, повышающих риск возникновения аварийных ситуаций, а также влияющих на безопасность персонала, не выявили.

По информации начальника службы промышленной безопасности ЦНИИТОЧМАШ Айнура Оруджова, предприятие эксплуатирует 13 опасных производственных объектов III и IV классов опасности. Это сети газопотребления (котельные), площадка участка компрессорной станции, цеха изготовления патронов и снарядов, участок изготовления составов для патронов, испытательная площадка, участок транспортирования опасных веществ, транспортный участок и склад взрывчатых материалов.

Все объекты согласно ежегодному плану мероприятий по обеспечению промышленной безопасности проходят обязательную проверку, по результатам которой проводят анализ нарушений и устраняют все в короткие сроки. Руководство АО «ЦНИИТОЧМАШ» проявляет особое внимание к безопасности эксплуатируемых опасных производственных объектов. В текущем году провели большую работу по приведению распорядительной и технической документации опасных производственных объектов в соответствие действующему законодательству в области промышленной безопасности.