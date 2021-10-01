РИАМО - 1 окт. Мумифицированные тела мужчины и женщины обнаружили в четверг в городе Одинцово. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Тело женщины обнаружили в кузове ГАЗели, стоявшей у дома по улице Садовой, мумифицированное тело мужчины находилось в подъезде, его оставили в деревянной коробке на лестничном переходе.

На место оперативно выехала специальная следственная группа, в состав которой вошли следователи и криминалисты. Они назначили 2 медицинские судебные экспертизы, осмотрели место, изъяли улики. В настоящее время работа на Садовой продолжается.

Местонахождение причастных к преступлению лиц устанавливается. Будет проведен ряд криминалистических и дактилоскопических судебных экспертиз.

Видео с места обнаружения мумифицированных тел в Одинцове>>