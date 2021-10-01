РИАМО - 1 окт. Первого октября исполняется 6 лет с момента запуска онлайн-портала «Добродел», позволяющего жителям Подмосковья обратить внимание местных органов исполнительной власти на распространенные проблемы региона. За время работы сервиса более 2,3 млн жителей Московской области решили через него свои проблемы, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Портал «Добродел» популярен в Подмосковье – здесь зарегистрировано 1,9 млн пользователей, 700 тыс. активно используют мобильное приложение. Через портал жители совместно с властью могут решать самые разные вопросы и проблемы – более 2,3 млн предложенных решений уже получили положительную оценку», - сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он отметил, что пользователи портала могут оставлять свои предложения по благоустройству Подмосковья. Так, за 2021 год более 600 тыс. жителей региона приняли участие в голосованиях по темам ремонта дорог, комплексного обустройства дворов, выбора мест для лесопарков и другим вопросам.

Портал «Добродел» был запущен в Подмосковье в 2015 году по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Сервис призван помочь жителям Московской области взаимодействовать с местными органами исполнительной власти оперативно и без необходимости заполнения множества бумажных документов.

За 6 лет работы портала в Подмосковье жители решили через него: 621 тыс. вопросов по содержанию дворовых территорий, 379 тыс. вопросов содержания дорог, 296 тыс. проблем с уборкой грязи и мусора, 237 тыс. проблем с обслуживанием многоквартирных домов, 181 тыс. вопросов по уборке снега.

Более 70 тыс. проблем решили жители по социально значимым темам: 48 тыс. вопросов медицины, 13 тыс. проблем окружающей среды и 9 тыс. вопросов в сфере образования. Для качественного решения вопросов жителей на портале есть функция отправки проблемы на доработку, если она не была решена должным образом.

За все время работы на «Доброделе» провели 69 голосований и 232 опроса, в них поучаствовали 2,3 млн человек. Сообщается, что еженедельно к работе с сервисом присоединяются около 5 тыс. человек.