РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 окт. Решение о присвоении скверу в подмосковном Королеве вдоль улицы Терешковой имени Анатолия Чмырева приняли на заседании комиссии по увековечиванию памяти выдающихся граждан и значимых событий, сообщил первый заместитель главы администрации округа Юрий Копцик.

Анатолий Чмырев создал в Королеве первый детский хор, он является заслуженным деятелем искусств РСФСР и руководителем детского хора.

Также на заседании участники единогласно утвердили установку памятной доски видному деятелю авиационной промышленности, лауреату государственной премии и Почетному гражданину Королева Михаилу Аржакову на фасаде ДиКЦ «Костино».

По просьбе жителей на заседании был обсужден вопрос по установке еще одного памятника Юрию Гагарину. Память о первом летчике-космонавте СССР увековечена в Королеве: одна из улиц названа его именем, в сквере Покорителей космоса установлена скульптурная композиция «Звездные люди Земли». Но многие жители считают, что этого мало, и просят установить еще один монумент. Этот вопрос пока остается в стадии обсуждения.