РИАМО - 1 окт. Собирать грибы, ягоды и лекарственные растения необходимо вдали от автомобильных дорог и промышленных предприятий, сообщила РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

«Не рекомендуется заниматься сбором грибов, ягод и лекарственных растений рядом с двухполосной дорогой до 150-200 м, рядом с четырехполосной – на расстоянии 500-600 м и даже до 1 км в зависимости от интенсивности движения. Нельзя собирать и рядом со складами удобрений и фермами – на расстоянии не менее 1 км, от химпредприятий - не менее 5 км. А от химпредприятий с опасным производством – на расстоянии не менее 20 км, так как у грибов есть свойство накапливать тяжелые металлы и ядовитые вещества», - сказала Казимир.

Она добавила, что на лесной прогулке необходимо проявлять внимательность.

«Если вы никогда не были в лесу, найдите себе в сопровождающие более опытного спутника. Если все же решились отправиться в одиночку, вспомните правила безопасного поведения в лесу, поищите их в интернете. Эти простые правила помогут спасти вашу жизнь», - заключила Казимир.

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