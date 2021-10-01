РИАМО - 1 окт. Техническая группа, организованная общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, провела аудит работы дистанционного электронного голосования. Версии о возможных нарушениях не подтвердились, сообщает пресс-служба штаба.

Аудит организовали по инициативе и при участии партии КПРФ.

В ходе проверки технической группе не удалось выявить присутствие нарушений в системе ДЭГ, которые могли бы повлиять на результат выборов.

Анализ показал, что «подозрительное» поведение графиков, которое используют в качестве подтверждения версий о нарушениях, стало следствием внешних факторов. Например, это было связано с временем информационных рассылок.

Фракция КПРФ в Московской городской думе и Московский городской комитет КПРФ не признает итоги выборов в столице по одномандатным округам в Госдуму.

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе и в Москве. По итогам электронного голосования партия «Единая Россия» набрала 44,77% голосов, КПРФ – 15,53%, «Новые люди» получили 7,86%, ЛДПР – 7,45%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,84%.