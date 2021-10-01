РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Глава Подольска Николай Пестов поздравил генерального директора ООО «Триумф» Ивана Бузикевича с получением знака Преподобного Сергия Радонежского.

На состоявшемся торжественном мероприятии, посвященном Дню Московской области, губернатор Андрей Воробьев наградил знаком Преподобного Сергия Радонежского гендиректора ООО «Триумф» Ивана Бузикевича.

«С заместителем председателя правительства Московской области Ириной Каклюгиной и руководителями образовательных учреждений, входивших в состав подольской делегации, поздравили Бузикевича с высокой наградой и пожелали ему и возглавляемому им коллективу компании новых успехов», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Возглавляемая Бузикевичем строительная компания зарегистрирована в Подольске и работает на территории многих муниципалитетов Подмосковья.

Новая школа на улице Революции в микрорайоне Климовск, открытая год назад, современная школа на Армейском проезде Подольска, введенная в эксплуатацию в августе, построены ООО «Триумф». До конца текущего года ООО «Триумф» должно выполнить еще одно контрактное обязательство в городе: завершить строительство школы на Флотском проезде.