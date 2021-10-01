РИАМО - 1 окт. В подмосковных лесах уже можно собирать бруснику, также в регионе начался сезон клюквы. Об этом РИАМО сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«А вот ягоды ландыша майского ни в коем случае нельзя срывать и употреблять! Это опасно для здоровья», - предупредила председатель комитета Елена Казимир.

По ее словам, в лесах сейчас можно собирать чагу и дубовую кору, а также заготавливать и засушивать на зиму калину, ягоды шиповника, можжевеловые ягоды, боярышник. В лесах есть и совсем немного дикой облепихи.

«Но брать можно только то, что хорошо знаете. Употребление в пищу, например, белых ягод снежноягодника всегда приводит к реанимации», - отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Ранее РИАМО сообщало, что сейчас грибники могут найти в подмосковных лесах белые, сыроежки, моховики, маслята, осенние опята.

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