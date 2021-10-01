РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 окт. Силами администрации городского округа Мытищи ликвидированы навалы мусора в водоохранной зоне реки Борисовки, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.

Это сделано по настоянию Минэкологии, куда обратилась одна из местных компаний, пожаловавшаяся на захламленность прибрежной зоны.

«Данный участок Борисовки находится вблизи дороги с плотным трафиком. Соответственно, на водосборную площадь попадают загрязненные ливневые воды, многие оставляют здесь емкости от ГСМ и прочий мусор. Поэтому мы попросили администрацию навести порядок, что и было оперативно сделано», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он отметил, что мытищинские реки являются предметом особого внимания министерства, поскольку в 2019 году здесь прошла экологическая реабилитация связанных друг с другом Борисовки, Сукромки и Яузы. Установлен постоянный мониторинг состояния водных объектов в черте городского округа.