РИАМО - 1 окт. В октябре в подмосковных лесах продолжают расти белые грибы, сыроежки и осенние опята, также можно найти маслята и черные грузди, сообщила РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

«Продолжается сезон белых грибов, сыроежек, синяков, моховиков, или, как их еще называют, подъеловиков. Подберезовики не спеша уступают место маслятам, могут встретиться строчок осенний, розовая волнушка, черный груздь и черная лисичка. До холодов будут осенние опята», - сказала Казимир.

Она напомнила, что галерина, бледная поганка и говорушка восковатая ядовиты для человека. Употребление их в пищу может закончиться смертью.

Вместе с тем заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что для леса ядовитых грибов нет – в нем все сбалансированно и гармонично. Например, те же поганки не так опасны для животных.

«Во-первых, животные не едят все подряд. Они по запаху могут определить полезность вида. С другой стороны, на некоторых животных токсины не действуют, а для кого-то они даже полезны – ядовитые для других растения и грибы животные используют как лекарство, например, для очищения организма», - пояснила также глава Комлесхоза.

По словам главы комитета, дары леса - ягоды, шишки и желуди - можно использовать и для изготовления поделок, однако не стоит брать те экземпляры, которые не знакомы.

«Многие мастерят из красивых веток, коры. Используют засохший мох или сушат красивые листочки. В лесу так много необычных форм и текстур, что каждый может найти вдохновение и материал. Главное – не вредить лесу», - заключила Казимир.