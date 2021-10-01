РИАМО - 1 окт. В октябре в подмосковных лесах продолжают расти белые грибы, сыроежки и осенние опята, также можно найти маслята и черные грузди, сообщила РИАМО председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.
«Продолжается сезон белых грибов, сыроежек, синяков, моховиков, или, как их еще называют, подъеловиков. Подберезовики не спеша уступают место маслятам, могут встретиться строчок осенний, розовая волнушка, черный груздь и черная лисичка. До холодов будут осенние опята», - сказала Казимир.
Она напомнила, что галерина, бледная поганка и говорушка восковатая ядовиты для человека. Употребление их в пищу может закончиться смертью.
Вместе с тем заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что для леса ядовитых грибов нет – в нем все сбалансированно и гармонично. Например, те же поганки не так опасны для животных.
«Во-первых, животные не едят все подряд. Они по запаху могут определить полезность вида. С другой стороны, на некоторых животных токсины не действуют, а для кого-то они даже полезны – ядовитые для других растения и грибы животные используют как лекарство, например, для очищения организма», - пояснила также глава Комлесхоза.
По словам главы комитета, дары леса - ягоды, шишки и желуди - можно использовать и для изготовления поделок, однако не стоит брать те экземпляры, которые не знакомы.
«Многие мастерят из красивых веток, коры. Используют засохший мох или сушат красивые листочки. В лесу так много необычных форм и текстур, что каждый может найти вдохновение и материал. Главное – не вредить лесу», - заключила Казимир.
Вы правы. Эти грибы встречаются в хвойных и смешанных лесах. В Подмосковье их стоит искать в Савеловском, Казанском и Киевском направлениях.
У подосиновиков
Ну что вы! У подосиновиков красна-оранжевая шляпка (иногда может быть белой). А еще их легко отличить по толстой ножке.
У рыжиков
Не угадали. У рыжиков желто-розовая или оранжево-красная окраска шляпки, а сама она – вогнутая.
Груздь или поганка? Угадай гриб по описанию (3/0)
А что это за гриб? У него плоская (иногда вогнутая) светло-серая, с темными пятнами шляпка диаметром до 20 сантиметров, серо-желтая ножка светлее шляпки длиной до 12 сантиметров, гладкая и вздутая посредине или внизу.
Нет, у бледной поганки шляпка намного меньше – от 6 до 10 сантиметров, а цвет варьируется от оливкового у молодых грибов до бледного у взрослых.
Груздь сизый
Верно! Искать грузди стоит в хвойных и березовых лесах.
Волнянка
А вот и нет. Волнянка, или волнушка розовая, отличается цветом шляпки – она розовая или желтовато-розовая. А еще шляпка волнянки – вдавленная в центре и с закрученными краями.
Груздь или поганка? Угадай гриб по описанию (4/0)
Маленькая шляпка диаметром 3-10 сантиметров с кожицей различных оттенков: от медово-коричневого до зеленовато-оливкового с темным центром. Ножки длиной 8-10 сантиметров, сверху желто-коричневые, а снизу – коричнево-бурые. Растет большими семьями. Про какой это гриб?
Гриб с желтой воронковидной мясистой шляпкой диаметром 2,5-4 сантиметра с завернутыми краями. Низ шляпки состоит из узких желтых складок, сросшихся с короткой толстой ножкой.
Бинго, это лисичка! Это деликатесный гриб, который очень легко собирать, – он почти не крошится и не мнется.
Гриб с медно-красной или бледно-желтой воронковидной шляпкой диаметром 1,5-6 сантиметров с опущенным краем. Низ шляпки состоит из узких складок, которые спускаются на тонкую, часто изогнутую ножку.
Неверно. Это ложная лисичка, или говорушка оранжевая. Их относят к условно-съедобным грибам, однако микологи не рекомендуют употреблять их в пищу.
Гриб с яркой желтой или охристой выпуклой шляпкой диметром до 12 сантиметров, снизу – белый. Имеет цилиндрическую или сужающуюся книзу ножку.
Нет, это желтая сыроежка – съедобный гриб с островатым привкусом.
Груздь или поганка? Угадай гриб по описанию (7/0)
Этот гриб напоминает пришельца. Его высота варьируется от 6 до 15 сантиметров. Охристо-желая, серая или коричневая шляпка похожа на яйцо и занимает половину высоты гриба. А еще в шляпке есть множество округлых ячеек-углублений. Как он называется?
Он белого цвета, булавовидной формы и с маленькими наростами на шляпке.
Угадали! Дождевик шиповатый можно употреблять в пищу, но только нужно выбирать молодые грибы – мякоть у них будет белой или сероватой. А когда она пожелтеет, дождевик станет несъедобным.
У него светлая шляпка с желтоватыми пятнами, ножка с двойным кольцом, а еще при срезе он издает чернильный запах.
Нет. Это же ложный шампиньон или шампиньон желтокожий – ядовитый гриб. Его легко отличить от съедобных шампиньонов по запаху и быстро желтеющему срезу.
У этого гриба шляпка и ножка практически одного цвета – обычно белые, серые или коричневатые. Шляпка выпуклая с серыми пластинками без лилового или розового оттенков. Ножка длинная, часто изогнутая.
Упс, ошибка. Это полевка ранняя, или агроцибе. Гриб действительно напоминает шампиньон, он даже съедобен, но обычно слишком горчит.
Мастер тихой охоты
Ничего себе – вы настоящий профи! В лесу вы чувствуете себя как дома и точно знаете, где скрывается нужный вам гриб. В вашей корзинке обычно оказываются только лучшие экземпляры. Продолжайте совершенствоваться, а главное – не забывайте делиться знаниями с начинающими грибниками!
Вы неплохо разбираетесь в грибах и вряд ли принесете домой что-то смертельно опасное. Однако вам часто приходится подглядывать в справочник, чтобы узнать, чем же подберезовик отличается от подосиновика. Главное – не забрасывайте обучение. Со временем вы точно станете настоящим профи, от которого не укроется ни один гриб.
Отпускать вас одного в лес опасно – похоже, грибы вы видели только на полке в магазине или детской книжке. Отправляйтесь по грибы только с более опытным товарищем и не забывайте внимательно осматривать находку, прежде чем ее срезать. А еще обязательно изучите ядовитые грибы региона. Уверены, со временем все получится!
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