РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 окт. Началось строительство надземной части здания детского сада в микрорайоне 16 городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Московской области.

В настоящее время генеральный подрядчик «МФС» приступил к возведению конструкций первого этажа. Строительство нового дошкольного образовательного учреждения ведется в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета.

На сегодняшний день на объекте задействовано более 50 рабочих и 6 единиц техники. Ведутся армирование и бетонирование вертикальных конструкций на уровне первого этажа здания, запущен башенный кран.

Новый детский сад рассчитан на 290 малышей. Общая площадь трехэтажного здания составит более 6 тыс. кв. м. В здании предусмотрено размещение групповых ячеек, спортивного и актового залов, бассейна с раздевалками и душевыми, блоков помещений для кружковых занятий, пищеблока, медпункта.

На прилегающей территории установят теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, создадут места для отдыха. При входе в здание запроектирована площадка с навесом для хранения колясок и санок.

При благоустройстве территории планируется установка малых архитектурных форм и озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников, посевом газонов и устройством цветников.

Завершить возведение объекта планируется до конца 2022 года.