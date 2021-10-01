РИАМО - 1 окт. Изменение в расписании электропоездов произойдет по рабочим дням октября в ночное время (4-8, 11-15, 18-22, 25-29 октября с 22:30 до 05:30) на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».

Это связано с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

В это время значительно изменится расписание движения между Курским вокзалом и Царицыно. Последний поезд от Царицына до Курского вокзала отправится в 22:53, от Курского вокзала в сторону Царицына – в 00:45. У ряда поездов сократится маршрут – они проследуют от/до станций Царицыно, Люблино и Курского вокзала.

Кроме того, в выходные дни ночью (9 октября с 22:50 до 06:50 10 октября) закроют первый путь на участке Рижский вокзал – Красный Балтиец. На указанном участке электропоезда проследуют по одному пути в реверсивном режиме, из-за чего увеличится интервал движения.

Еще у части пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также режим остановок. Некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам от/до станций Стрешнево, Трикотажная, Нахабино, Курьяново, Царицыно, Тушинская, Люблино, Подольск, Курского и Рижского вокзалов. Ряд поездов выведут из расписания.

Ремонтные работы будут идти ночью и рано утром, когда количество пассажиров минимально.

Пассажиров попросили заранее планировать поездку.