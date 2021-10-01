РИАМО - 1 окт. Московские фонтаны частично демонтируют и законсервируют к концу октября, заявил заместитель начальника ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.

«В конце октября все городские фонтаны будут законсервированы», - сказал Давыдов.

Он отметил, что для очистки фонтанов используют специальное моющее средство для удаления известкового отложения, которое появляется во время работы фонтанов. Также производится демонтаж отдельных элементов фонтанов, часть из них укрывают на зимний сезон.

«Самое большое зимнее укрытие - на фонтане в Царицыно. Это воздухоопорный купол, который закрывает всю чашу фонтана. Он весит около 3 т», - заключил Давыдов.

1 октября в столице завершился сезон фонтанов. Подготовка фонтанов к зиме займет 2-3 недели.