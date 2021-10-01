РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 окт. С 1 октября у гостей Историко-краеведческого музея «Усадьба Фряново» в Щелкове появилась возможность оплатить услуги через терминал в кассе музея, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Историко-краеведческий музей «Усадьба Фряново» можно посетить в любой день, кроме понедельника, с 9:30 до 17:00.

Узнать о выставках или событиях, которые проходят в музее, можно на сайте: https://fryanovomuseum.ru.