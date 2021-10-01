РИАМО - 1 окт. В Сети появилось видео с места дорожной аварии, произошедшей на 60-м км трассы М-9 «Балтия» в Подмосковье. В ДТП погибли 3 человека, еще 2 получили травмы. Кадры опубликовало Федеральное агентство новостей.

Водитель BMW сбил пешехода, после этого иномарка перевернулась. В полиции уточнили, что среди погибших не было несовершеннолетних.

В настоящее время на месте ДТП продолжают работать экстренные службы и полиция.

Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.