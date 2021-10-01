РИАМО - 1 окт. Депозиты жителей Московского региона в российских банках увеличились за август текущего года на 0,1%, составив 13,7 трлн рублей (без учета средств на счетах эскроу), сообщает пресс-служба Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО.

Это связано с тем, что банки в июле начали активнее повышать ставки по вкладам после увеличения ключевой ставки ЦБ. Таким образом, срочные вклады в августе впервые с декабря 2020 года показали рост на 0,3%, до 8,3 трлн рублей.

Цикл повышения ключевой ставки начался зимой этого года. В следствие этого средние рублевые ставки по вкладам с января 2021 года выросли в Москве на 1,3 п.п., до 4,9%, а в Московской области – увеличились на 0,8 п.п., до 4,4% в августе.

«Проводимая Банком России денежно-кредитная политика позволит повысить привлекательность депозитов для населения и защитить покупательную способность сбережений», – сказала начальник экономического управления Главного управления Банка России по ЦФО Елена Буздалина.

Темпы роста розничного кредитования увеличились – за август задолженность населения Москвы и Московской области перед банками выросла на 2,4%, до 4,7 трлн рублей. На динамику повлияло ускорение потребительского кредитования (+2,9%, до 2,2 трлн рублей), что было связано с отпускным периодом.

Не изменился в августе рост ипотеки. Он остался на уровне июля: +2,0%, до 2,5 трлн рублей. При этом объемы выданных ипотечных кредитов в Московском регионе даже несколько выросли после заметного снижения в июле (+2% в августе против снижения на 26,3% в июле).