РИАМО - 1 окт. Фонтан, расположенный на Театральной площади в Москве, закроют специальными металлоконструкциями на зимний сезон, заявил заместитель начальника ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.

«Демонтаж и консервация фонтана «Театральный» занимает около 4 суток. Здесь будут установлены укрытия - плоскостные металлоконструкции», - сказал Давыдов.

Он отметил, что эти сооружения закроют декоративные бронзовые решетки на дне чаши фонтана.

1 октября в столице завершился сезон фонтанов. Подготовка фонтанов к зиме займет 2-3 недели.