С 1 октября начинается осенний призыв на военную службу. Тем, кто не готов взять в руки оружие, Конституция дает право на альтернативу, предполагающую выход на оплачиваемую работу. Некоторые юноши стремятся к АГС из-за нежелания делить казарму с незнакомцами, другие хотят принести пользу обществу или руководствуются другими причинами. Стоит ли идти на альтернативную гражданскую службу и как она проходит, РИАМО рассказали москвичи.

Имена и возраст изменены по просьбе героев.

Виктор, 22 года:

«Я закончил колледж после 18, и отсрочка по обучению сгорела, а на очное высшее идти не хотелось. Я все взвесил и решил, что не хочу на год выпадать из жизни и расставаться с девушкой, к тому же при прохождении АГС была возможность учиться на вечерке.

Комиссия разделилась пополам, когда принимала решение, но в итоге мне повезло. Я позиционировал себя как пацифиста, поэтому со мной прошлись по всем традиционным вопросам: «А что, если завтра война? А если твою девушку бить будут?». Но я знал, что главное – не вестись на эти провокации, так что на все ответил грамотно.

Меня устроили в больницу. Готовился к худшему, но попал не в санитары, и мне не приходилось убирать за пациентами и кормить их. Я ни в коем случае не принижаю важность этой работы, просто морально мне было бы намного сложнее ее выполнять.

В мои обязанности входило сопровождение пациентов от палаты до кабинета врача и обратно, еще раз в неделю нужно было отправляться на склад за расходными материалами и растворами. Пациентов по типу транспортировки можно разделить на 3 категории: ходячие, сидячие, лежачие. Последних нужно везти с кем-то вдвоем – переложить с кровати на каталку, с каталки на кушетку у доктора и обратно. Физически это было самым сложным. Пока пациентам делают процедуру, сидишь в телефоне с наушником в ухе и смотришь, что душе угодно. По возвращении в отделение – дают новые квесты.

Во время ковида я работал в приемном отделении на сутках. Сначала я обрадовался трем выходным, но затем понял, что первый ты проводишь, отсыпаясь и чувствуя себя овощем, а последний – морально готовишься опять идти на сутки. Главная проблема была в том, что поток пациентов начинался около 11 утра и заканчивался в 5-6 утра следующего дня. Все это время без остановки нужно работать в защитном костюме. В теплую погоду это особенно сложно: после одной смены, в которую попались недышащие костюмы, я словил тепловой удар. После этого начал смачивать «хирургичку», чтобы это было проще переносить жару. Вишенкой на торте стало то, что в конце смены, после 22 часов работы, нужно было менять мусорные пакеты и мыть помещения. Если я где-то вижу запотевшее стекло, то у меня сразу всплывают флешбеки о ковидных сменах.

На службе постоянно думал, сколько мне здесь тухнуть. Неужели государству не было бы полезнее, оттачивай я вместо этого свои профессиональные навыки? В итоге пожалел, что нормально не откосил».

Денис, 34 года:

«Мне не понравилась учеба, поэтому я отчислился и готовился пойти на службу. Выбрал альтернативную, чтобы облегчить себе жизнь. Проблем с этим у меня не возникло, хотя иногда военкомат начинает ставить палки в колеса, но закон же не запрещает. Я просто написал заявление, которое было одобрено.

Службу я проходил на «Почте России». График у меня был с девяти утра до часа дня, а потом можно было заниматься своими делами, кроме того за работу почтальоном еще и платили зарплату.Бывало и так что мои обязанности занимали час в день. А еще однажды мне даже довелось полетать на вертолете, развозя письма по деревням.

Из минусов могу отметить более долгий срок службы, но в целом о своем выборе не жалею. Правда, лучше бы вообще не тратил на это часть своей жизни».

Посылка в армию: что отправить солдату>>

Виталий, 32 года:

«С армией столкнулся после отчисления из вуза по собственному желанию. Сначала процедура замены на АГС проходила легко, но потом начались проблемы. Дело в том, что я должен был пройти медкомиссию сперва на своем призывном пункте, а потом на пункте области и повторно сдать анализы. Еще меня очень активно гнали в психоневрологический диспансер для прохождения освидетельствования, требовали пройти различные медицинские процедуры, которые были не нужны. Я подал жалобу в военную прокуратуру и проблему решили, но это стоило мне нервов и времени.

Работал я уборщиком в доме престарелых, иногда меня вызывали для поездки на скорой помощи, когда нужно было увезти или привезти в учреждение человека. Дважды в неделю у меня был выходной. Служба проходила средне: я работал в женском коллективе, где все были очень закостенелые в своих взглядах, мол «мужик должен быть в армии». Из-за этого у нас случались конфликты.

Из плюсов я сразу для себя отметил отсутствие армейской дедовщины, возможность самостоятельно жить и заниматься любимым хобби. Нет необходимости расставаться с девушкой, да и никто не запирает тебя на год в одном месте с кучей неизвестных людей. А еще можно получить бесплатное жилье, если ты из другого города. Я мог позволить себе заниматься любимыми хобби и жить в своем ритме.

Также я зарабатывал пусть и небольшие, но деньги, а в свободное время занимался журналистикой. Поэтому копил на некоторые вещи, например, электронную книгу и игровую консоль. За время службы я переосмыслил свои желания и окончательно определился с выбором карьеры, а еще завел приятные знакомства».

Андрей, 24 года:

«Я изначально знал, что выберу альтернативную службу из-за религиозных причин. Ведь в Библии написано, что нужно любить ближнего. В моем случае нужно было доказать, что у меня действительно есть убеждения, из-за которых я не хочу идти на военную службу. В военкомате не хотят связываться с «альтернативщиками» и пытаются отговорить, но тем не менее в основном действуют в рамках закона. Во всяком случае, так было у меня в регионе.

Как и многих, меня определили на почту. Задача у меня была простой: разносить корреспонденцию на участке протяженностью 10 километров, но она требовала выносливости и была физически тяжелой. А еще во время службы выяснилось, что мне противопоказано быть почтальоном, так как подтвердился диагноз синдром Рейно, при котором нельзя работать в холодное время года.

Работа в женском коллективе имеет свои минусы. На почте чаще всего работают матерые тетки железной закалки, которые в основном ненавидят свою работу. Они проходят огонь и воду, когда на них обрушивается шквал критики от людей, но сидят в своей должности чуть ли не всю жизнь.

Однажды за опоздание на 20 минут меня заставили писать объяснительную. Еще был случай, когда я доставил газету, но ее, вероятно, вынули из ящика – наказание со стороны начальства было таким же. В таком духе прошел целый месяц!

Но в итоге я не пожалел о своем решении выбрать АГС, потому что за время службы успел выучиться на права, пройти курсы электромонтажника, помогал родным в своем городе и приносил пользу обществу».

Залетчик, Шерстяной или Боец: кем бы ты был в армии>>

Антон, 28 лет:

«Сам я из Москвы. Сейчас выпускникам со средним специальным образованием не дают отсрочку на получение высшего, поэтому после окончания колледжа мне пришлось думать, как с этим жить.

Была бы возможность совсем не служить, я бы ею воспользовался, но АГС показалась мне меньшей из зол. Поскольку томиться год в казарме с толпой и выполнять указы левых людей для меня неприемлемо, с 2019 года по 2021 я был на альтернативной службе. Одобрили ее прохождение с первого раза, хоть я и пропустил сроки подачи заявления.

Я работал в больнице, а должность изначально была формальная – подсобный рабочий. Тем не менее за время работы из-за ковида моя деятельность менялась несколько раз: от санитара и уборщика до грузчика. Когда нашу больницу переформировали в инфекционный стационар, меня перевели в приемное отделение на график сутки через трое. Там я занимался уборкой, также на мне иногда была транспортировка больных.

Бывало, что меня просили помыть или раздеть пациента, но работу медицинского персонала я делать отказывался. Кроме того, через семь месяцев меня выгнали из красной зоны, поскольку я требовал московских ковидных доплат. Оставшееся время я работал на территории больницы, помогая с разгрузками.

Вывод я для себя сделал такой: АГС – обычная работа, военная служба – издевательство. А еще альтернативная служба стала для меня интересным опытом, поскольку я совмещал ее с учебой».

Десантники из Подмосковья: про ВДВ, «горячие точки» и солдатскую дружбу>>