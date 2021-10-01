РИАМО - 1 окт. Специалисты управления «К» МВД России вместе с коллегами из Москвы, Свердловской и Оренбургской областей пресекли деятельность межрегиональной группы, создававшей и распространявшей вредоносные компьютерные программы, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Установлено, что злоумышленники на специализированных ресурсах в интернете, в том числе в теневом сегменте, осуществляли распространение вредоносного программного обеспечения, предназначенного для модернизации персонажей многопользовательских компьютерных игр», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У тех, кто использовал программу, было преимущество перед другими участниками игры.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ, повлекшие тяжкие последствия).

«В ходе обысков, проведенных по адресам проживания сообщников, изъяты: компьютерная техника, свыше 100 банковских карт, мобильные телефоны, а также денежные средства в размере свыше 8 млн рублей, предположительно полученные в результате преступной деятельности», - пояснила Волк.

Специалисты установили одного из участников схемы, проживающего в Санкт-Петербурге. Именно у него приобреталось программное обеспечение. Во время обыска у него изъяли доказательства причастности.

Для 3 фигурантов избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время продолжается предварительное расследование.