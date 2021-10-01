РИАМО - 1 окт. В московские фонтаны стали реже бросать монетки. Эта традиция среди гостей города постепенно угасает, заявил заместитель начальника ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.

«Раньше монет бросали больше, сейчас, к счастью, меньше. Это почти единичные случаи», - сказал Давыдов.

Он отметил, что монеты и любые другие посторонние предметы могут повредить оборудование фонтана.

В пятницу завершился сезон работы фонтанов. Специалисты приступили к их консервации на зиму. Этот процесс займет 2-3 недели.