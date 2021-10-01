РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Студенты Люберецкого техникума им. Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина заняли призовые места на Московском областном чемпионате среди детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Чемпионат проходил с 29 по 30 сентября. Соревнования проводились на 35 площадках Подмосковья по 73 основным и 14 региональным компетенциям.

В компетенции «Веб-дизайн» студент 3 курса Сергей Алферов занял 2 место. В компетенции «Оператор беспилотного летательного аппарата» в возрастной категории «Студенты» 1 место занял Данила Савин, 2 место у Василия Федорова.

В компетенции «Обслуживание авиационной техники» не было равных студентам 1 курса специальности «Производство и обслуживание авиационной техники» Артему Кузьмину и Алексею Картелеву. Они заняли 1 и 2 места соответственно.