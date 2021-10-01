РИАМО - 1 окт. Столичным врачам удалось вылечить от коронавирусной инфекции еще 2189 пациентов. Общее число выздоровевших в Москве составило 1 492 226 человек, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в городе выявили 3993 новых случая заражения Covid-19. С начала пандемии зарегистрировано 1 637 913 случаев заболевания.

В медучреждения Москвы за сутки доставили 931 человека. На аппаратах ИВЛ в больницах находятся 353 пациента.

В столице за прошедшие сутки умерли 64 человека с Covid-19. Общее число жертв пандемии в городе составило 29 044 человека.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве будут тщательнее следить за пациентами с Covid-19 и потенциальными больными. Планируется потратить 175 млн рублей на модернизацию системы ЕМИАС и глубже анализировать данные по заболеваемости.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>