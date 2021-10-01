РИАМО - 1 окт. Сезон фонтанов завершился в столице 1 октября. Специалисты начали работы по их консервации на зиму, заявил заместитель начальника ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.

«Сегодня в 24:00 все городские фонтаны прекратили свою работу. В том числе 97 фонтанов, которые обслуживает ГБУ «Гормост». Начались работы по консервации», - сказал Давыдов.

Он отметил, что подготовка фонтанов к зиме займет 2-3 недели. Консервация предусматривает слив воды из чаш, отработку специальным моющим средством, продувку сжатым воздухом, демонтаж стройобразующих элементов и фонарей, установку на некоторых фонтанах укрытий.

«После завершения сезона консервации мы будем готовить наши фонтаны к открытию в следующем году. Как правило, это 30 апреля», - сказал Давыдов.