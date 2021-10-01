РИАМО - 30 сен. Мособлархитектура и Ассоциация проектировщиков Московской области 2 октября приглашают слушателей обсудить важнейшие проблемы профессиональной деятельности и формирования современного городского пространства в рамках фестиваля «Зодчество». Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Фестиваль «Зодчество 2021» пройдет 1-3 октября по адресу: Москва, ВК «Гостиный двор», ул. Ильинка, 4.

Дискуссия «Регулирование проектной деятельности: разрешить нельзя запретить» пройдет с 12:00 до 14:00. В ней примут участие: главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, первый заместитель руководителя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Надежда Зыкова, заместитель начальника управления Архитектурного совета города Москвы Сергей Глубокин и вице-президент Союза архитекторов России Владимир Бакеев.

В 15:15 программу продолжит круглый стол «Истинный центр города: формирование, рост, развитие». В нем примут участие эксперты и профессионалы индустрии. Модератор обеих дискуссий — председатель правления Ассоциации проектировщиков Московской области, советник РААСН Илья Машков.

Мероприятия также можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Мособлархитектуры.