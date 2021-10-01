РИАМО - 1 окт. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова отметила, что в рационе пожилых людей не должны присутствовать полуфабрикаты, сладости и выпечка.

Это связано с тем, что с возрастом у людей замедляется обмен веществ - больше времени нужно, чтобы переварить пищу.

«Под запретом промышленные продукты, полуфабрикаты, также нужно ограничить потребление сладостей. В силу замедления метаболизма, наличия лишнего веса, наличия заболеваний сердца или диабета готовые полуфабрикаты надо минимально использовать, предпочитать готовить пищу самим, это будет более качественная пища», - сказала Дианова в эфире радио Sputnik.

Также под запрет попадает и выпечка. В сдобной выпечке содержатся пальмовое масло, избыточное количество трансжиров и много сахаров.

Врач отметила, что пожилым людям также нужно включать в свой рацион цельнозерновой хлеб, а также фрукты, овощи, рыбу и птицу. А вот красное мясо лучше не употреблять.