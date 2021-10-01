РИАМО - 1 окт. В Москве по программе реновации уже расселили 120 старых домов, из них почти 50% демонтировали, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«На сегодняшний день по программе реновации отселено 120 старых домов общей площадью более 320 тыс. кв. м, более 60 из них демонтированы по технологии «умного сноса». На месте демонтированных пятиэтажек будет развернуто новое жилищное строительство», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, постоянный поиск стартовых площадок – неотъемлемое условие для обеспечения волнового переселения участников программы.

Подбор стартовых площадок для строительства жилья по реновации идет с момента запуска программы.

«Сегодня их насчитывается 523 с градостроительным потенциалом более 8 млн кв. м, при этом порядка четверти территорий располагаются на месте сноса существующего жилого фонда. Впоследствии на образуемых земельных участках можно разместить жилые дома общей площадью 2,4 млн кв. м», – сказал Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов.