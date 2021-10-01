РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 окт. Пробка протяженностью порядка 7 км образовалась на Новорижском шоссе в подмосковном Красногорске в сторону Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Движение затруднено от автоцентра Major до МКАД. Значительная часть отрезка дороги протяженностью 7,2 км обозначена на карте красным, есть участки, где скорость потока увеличивается.

Также придется постоять тем, кто едет по Ильинскому шоссе в сторону Волоколамского. Затор от кольца до переезда через заводские железнодорожные пути.

На Волоколамском шоссе в сторону центра образовались пробки от улицы Игоря Мерлушкина до Успенской церкви и от улицы Народного ополчения до Яблоневого сквера.