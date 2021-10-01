РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 окт. Подведены итоги открытого конкурса на строительство школы на 1,1 тыс. мест восточнее деревни Погорелки городского округа Мытищи, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Объект будет построен по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«По итогам проведения открытого конкурса на строительство общеобразовательной школы на 1,1 тыс. мест восточнее деревни Погорелки городского округа Мытищи контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Триумф», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Общая площадь 4-х этажного здания составит более 16 тыс. кв. м. В нем предусмотрено размещение учебных классов, лабораторий, мастерских, актового зала на 400 мест с эстрадой и артистическими, двух спортивных залов для учеников начальной и основной школы, читального зала на 100 мест с IT-зоной, столовой, административных и вспомогательных помещений.

На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками, легкоатлетический сектор, площадки для командных спортивных игр. Также на участке планируется создать учебно-опытную зону с плодово-ягодным питомником, экологической тропой и площадкой для занятий на открытом воздухе.

Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения. Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию намечены на 2023 год.