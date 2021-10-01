РИАМО - 1 окт. За минувшие сутки в столице выявили 3993 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 637 913 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная.

В городе из-за подъема уровня заболеваемости усилен контроль за соблюдением масочного режима. Ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах является обязательным с мая 2020 года.

За сутки в России выявили 24 522 новых случая коронавируса. Зафиксировано 887 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 19 955 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 7 535 548 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 208 142 летальных исхода, выздоровели 6 692 722 человека.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>