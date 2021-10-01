РИАМО - 1 окт. В Москве будут тщательнее следить за пациентами с Covid-19 и потенциальными больными. Планируется потратить 175 млн рублей на модернизацию медсистемы ЕМИАС и глубже анализировать данные по заболеваемости, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

Это позволит проще и быстрее искать тех, кто контактировал с больными. В их число попадут школьники и преподаватели. В случае с детьми понадобится согласие родителей, однако эксперты считают, что получить его будет достаточно просто.

Для того, чтобы отслеживать здоровье и перемещение людей, собираются разработать блок «контактные лица в образовательных организациях».

Таким образом, власти смогут получать данные о заболевших школьниках, преподавателях и тех, кто с ними контактировал, в том числе в разрезе по классам и параллелям.

Этот модуль будет интегрирован с информационной системой «Московская электронная школа».

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