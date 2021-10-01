РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. В Подольске прорабатывают вопрос строительства новой школы на месте туберкулезной больницы, которую начали сносить, сообщил глава округа Николай Пестов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводятся работы по сносу зданий закрытой в 2015 году областной туберкулезной больницы на улице Трудовой. В 2020 году провели работы по дезинфекции 4 сооружений здания. Разработана и прошла госэкспертизу проектно-сметная документация по их сносу.

«Прорабатывается вопрос формирования земельного участка для размещения в данном микрорайоне новой общеобразовательной школы», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

16 сентября подрядная организация под руководством ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» приступила к демонтажу кровельного покрытия. На прошлой неделе на площадку прибыла спецтехника для того, чтобы разобрать конструктив зданий. Строительные отходы будут вывозиться на специальные полигоны для дальнейшей переработки и утилизации.

После демонтажа проведут рекультивацию земельного участка. Завершить все работы планируется в 4 квартале текущего года.

Здание было построено в 1940 году для средней школы. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался военный госпиталь, мемориальную доску в память об этом снимут и сохранят. Затем – туберкулезный госпиталь для инвалидов войны, позже – туберкулезное отделение Подольской ЦРБ и туберкулезная больница.

В 2015 году по решению территориального управления Роспотребнадзора из-за несоответствия санитарным нормам стационар прекратил свою деятельность. Здание законсервировали, но его нахождение на этом месте продолжало тормозить развитие Межшоссейного района города Подольска.

В настоящее время заключили муниципальный контракт на проведение проектно-изыскательских работ по благоустройству высвобождаемой территории.