РИАМО - 1 окт. Рабочие приступили к созданию путепровода тоннельного типа на 9 участке Юго-Восточной хорды от Павелецкого направления МЖД до МКАД. Строительство проведут при постоянном движении поездов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Путепровод устраивается отдельно под каждое направление движения автотранспорта и условно разделен на правый и левый тоннель», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что стройплощадка уже полностью освобождена.

«Завершены работы по устройству насыпей стартового и приемного котлованов, а также выносу сетей ОАО «РЖД» из зоны строительства путепровода тоннельного типа, выполняются работы по устройству шпунтового ограждения котлованов», — пояснил Кравцов.

Руководитель стройкомплекса ранее уточнял, что в столице запустили движение по 65% участков системы хордовых магистралей. Совокупная протяженность Северо-Восточной, Северо-Западной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады составит 362 км. Это примерно длина четырех ТТК. В настоящее время используются уже 205 км дорог.

Создание хордовой системы скоростных магистралей является ключевым проектом развития дорожно-транспортного каркаса столицы. Ввод этих дорог в эксплуатацию позволит обеспечить транспортную доступность отдаленных районов столиц, разгрузить центр города, МКАД и ТТК.

Согласно мнению экспертов, хордовая система будет 20% эффективнее замкнутой кольцевой.