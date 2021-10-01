РИАМО - 1 окт. Экс-замминистра Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск, сообщает РИА Новости.

Экс-чиновнице вменяют мошенничество с госконтрактами в 2019 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Сумма хищений превышает 50 млн рублей.

Ранее Ракова скрылась от органов следствия, выключив свои мобильные телефоны. На допрос она также не пришла. Дома и на работе женщина не появлялась. В ее загородном доме и служебном кабинете прошли обыски.

Кроме того, Тверской суд Москвы арестовал управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максима Инкина и управляющего директора Сбербанка Евгения Зака по подозрению в мошенничестве.

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