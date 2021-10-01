РИАМО - 1 окт. В районе Нагатинский район продолжается возведение четырех новостроек в рамках программы реновации. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на этот и следующий годы, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Объекты располагаются на улице Речников, владение № 18-20 (планируется ввести в эксплуатацию в этом году) и владение № 22 (ввод в эксплуатацию в следующем году).

Новостройка на улице Речников, владение 18-20 состоит из двух корпусов, которые расположены на едином стилобате. Там появится территория для отдыха местных жителей. Фасады выполнят в серо-белых тонах, а разноцветные короба для кондиционеров добавят им яркости.

В новостройке на улице Речников, владение 22 будет два корпуса. Они рассчитаны на 264 квартиры. Фасады этих зданий также выполнят в светлых тонах.

Между собой эти два корпуса также объединят стилобатом. Входные группы жилой части оформят витражным остеклением.

В домах предусмотрены также грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.