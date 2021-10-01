РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 окт. В городском округе Мытищи прошла торжественная церемония открытия второй очереди административно-производственного комплекса ГК «Специальные системы и технологии», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Введение нового комплекса стало новым значимым и поступательным этапом в развитии нашего предприятия. Идет цикл развития производства. Открытие сегодняшнего корпуса – это завершение пятилетней фазы большой работы. И это даже не переход на какую-то новую стадию, а организованный рабочий процесс. Наша группа компаний качественно развивается. И основная цель – конкурентоспособность продукции на мировом рынке», – сказал генеральный директор ГК «ССТ» Михаил Струпинский.

Он добавил, что все их компании находятся в ритме развития. Группа компаний «Специальные системы и технологии» по праву носит звание лидера мировой индустрии систем электрического обогрева для промышленности и инфраструктуры, является ведущим предприятием своей отрасли.

«У нас уникальные технологии, редкие в мире, специализированные. Мы громко заявили о себе в России, хорошо работаем в Европе, Индии, ОАЭ. Наша продукция востребована на мировом рынке. Отсюда и рост производства, новые рабочие места, новые возможности», – отметил Струпинский.

От имени губернатора Московской области Андрея Воробьева руководство и сотрудников предприятия поздравил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки региона Евгений Подлипенский.

Открытие нового комплекса состоялось в год 30-летнего юбилея предприятия. Более 70% сотрудников предприятия – жители Мытищ. С введением второй очереди производства открываются еще 565 новых рабочих мест.

От имени главы округа Виктора Азарова коллектив предприятия поздравила заместитель главы Ирина Шилова. Председатель совета депутатов Мытищ Андрей Гореликов по поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова вручил гендиректору КГ «ССТ» Михаилу Струпинскому почетный знак Мособлдумы «За труды».