РИАМО - 1 окт. Ко Дню пожилого человека жителям столицы рассказали, какие им положены льготы и выплаты, которые можно оформить в центрах «Мои документы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи старшего поколения могут в центрах госуслуг и на порталах gosuslugi.ru и pfrf.ru оформить страховую и накопительную пенсии, а также справки о ней.

В офисах «Мои документы» можно оформить и получить карту москвича, а также подать документы на оказание единовременной материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией. Там же можно подать запрос на единовременную выплату в связи с юбилеями супружеской жизни.

Горожане, имеющие заслуги в области культуры, заслуженные работники летно-испытательного состава и другие могут оформить заявление на предоставление ежемесячных компенсационных выплат к пенсии.

Ряд категорий пенсионеров также может оформить ежемесячную компенсацию на оплату стационарного телефона и городскую денежную выплату, а неработающие пенсионеры — региональную соцдоплату к пенсии.