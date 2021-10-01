РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 окт. За неделю посредством муниципального Центра управления регионом в Дзержинском положительно решено 23 обращения жителей, касающихся нарушений чистоты, порядка и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Большая часть из них касалась нарушений в части содержания средств наружного освещения, а также содержания контейнерных площадок, предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов. Все эти обращения были отработаны в срок.

«Тепловая карта» ЦУРа губернатора Московской области позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения. Она мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.