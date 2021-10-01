РИАМО - 1 окт. С 1 октября министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья начинает прием заявок на субсидирование социальных проектов малого и среднего бизнеса. Подать заявку можно до 30 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках поддержки и развития социального предпринимательства из федерального и регионального бюджетов выделяется более 134 млн рублей на субсидирование затрат на реализацию проектов в социальной сфере», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Проект может получить грант от 100 до 500 тыс. рублей, при этом субсидия не может быть больше 50% от общего объема инвестиций.

Заявки принимаются в электронной форме на региональном портале Госуслуг.

Уточнить подробности о подаче заявки и конкурсном отборе можно в муниципальных центрах услуг «Мой бизнес», а также в колл-центре для предпринимателей по телефону 0150 или почте 0150@mosreg.ru.