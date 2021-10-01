РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 окт. 14 га земли переданы из собственности Московской области в собственность городского округа Дзержинский для дальнейшего оформления и обеспечения многодетных семей бесплатными земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Земельный участок площадью 14 га возле села Никоновское Раменского округа передан в собственность городского округа Дзержинский для оформления и распределения между многодетными семьями, стоящими в очереди на получение земли. Благодаря переданному массиву земельные участки после оформления и межевания получат 90 семей с 3 и более детьми», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Минмособлимущество совместно с администрациями городских округов Подмосковья ведет активную работу по подбору земельных участков из областной и неразграниченной собственности для обеспечения многодетных семей региона.

Адигамова отметила, что всего с начала 2021 года из областной собственности переданы 80,9 га земли в городские округа Дзержинский, Подольск, Пушкинский и Люберцы. Участки, которые позволят обеспечить 570 многодетных семей, подобраны на территории соседних округов - Раменского, Ступина, Сергиево-Посадского и Воскресенска.