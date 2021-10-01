РИАМО - 1 окт. В Подмосковье на трассе М-8 произошло столкновение легковушек и грузовых автомобилей, в результате аварии пострадали 4 человека, из них 3 ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

На 24-м км автодороги М-8 (Ярославского шоссе) водитель Peugeot совершил попутное столкновение с грузовиком Mercedes, после чего врезался в бордюр. Далее произошло столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ» и легковушкой Nissan.

В результате ДТП пострадали пассажиры Peugeot: женщина 1984 г.р. и трое детей 11 лет, 6 лет и 1 год.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.