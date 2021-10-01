РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 окт. С пятницы изменился график работы клиентского офиса МособлЕИРЦ, расположенного в Красногорске в ТЦ «Парк-Авеню» на ул. Дачной, 11А, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Новый режим работы: вторник-пятница с 8:30 до 19:00, суббота - с 8:30 до 16:00, без перерыва.

В офисе МособлЕИРЦ можно проконсультироваться по начислениям и расчетам за жилищно-коммунальные услуги, передать показания приборов учета, оплатить счета через платежные терминалы, подать заявления, заключить договор электроснабжения, заказать поверку или замену приборов учета.

Жители Красногорска - клиенты МособлЕИРЦ могут без комиссии оплачивать ЖКУ и передавать показания приборов учета не выходя из дома - в личном кабинете на сайте МособлЕИРЦ или в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн».

Получить справочную информацию, проконсультироваться и передать показания можно по телефонам контактного центра: 8(496)245-15-99 или 8(499)444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.