РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. На территории спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам в поселке Дубровицы Подольска завершили реконструкцию хоккейной площадки, сообщил глава округа Николай Пестов.

«На территории спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам завершена реконструкция хоккейной площадки. В теплое время года здесь можно будет играть в баскетбол и мини-футбол. Для этого уложено специальное покрытие. Размер обновленной площадки – 25 на 55 м», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Неподалеку от входа обустроили крытую раздевалку для посетителей. Для работников, которые будут обслуживать объект, подготовили отдельное помещение. В нем же будет храниться инвентарь.