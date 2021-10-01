РИАМО - 1 окт. В столице 2 октября впервые пройдет региональный отборочный этап Международного конкурса проектов молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP. Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Этап проведут в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Он состоит из соревнований по человеко-машинному взаимодействию, а также конкурса инженерно-технических и исследовательских проектов. В конкурсе будут участвовать 10 команд от столичных образовательных учреждений.

«Ученики столичных школ, колледжей и детских технопарков презентуют разработки, которые они создавали сами или в составе научной группы», — сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Ребятам предложили разработать проекты с применением нейротехнологий или технологий ИИ в области беспилотных аппаратов и робототехнических систем, VR- и AR-технологий, а также человеко-машинных интерфейсов, реабилитационной и медицинской техники, а также образования.

Команды-победители поедут на международный конкурс NeuroTech CUP в Самару, который пройдет в октябре или ноябре 2021 года.

Посетителей отборочного этапа ждут тематические мастер-классы и выставки-презентации. В рамках соревнований 3 октября также пройдет форум «Экосистема дополнительного неформального образования в области технологий и инноваций».