РИАМО - 1 окт. Прокуратура Реутова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней сотрудницы пансионата для пожилых людей за нанесение побоев 2 постояльцам, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В августе 2021 года санитарка специализированного дома по уходу за престарелыми в Реутове избила 2 людей преклонного возраста. Действия женщины засняли на видео, которое впоследствии опубликовали СМИ.

В ходе расследования дела с участием подозреваемой провели проверку показаний на месте. Кроме того, были допрошены сами потерпевшие.

Санитарка признала свою вину и созналась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.